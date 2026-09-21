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Царьград

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Фёдоров раскрыл болезнь с шансом выживания 17% в 2020 году

Фёдоров раскрыл болезнь с шансом выживания 17% в 2020 году

Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров рассказал, что в 2020 году у него было диагностировано серьёзное заболевание с шансами на выживание 17%.

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