Фёдоров раскрыл болезнь с шансом выживания 17% в 2020 году

Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров рассказал, что в 2020 году у него было диагностировано серьёзное заболевание с шансами на выживание 17%.
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