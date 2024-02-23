Как рассчитать количество спиртного на праздник?

Расчет количества спиртного на день рождения зависит от нескольких факторов, таких как количество гостей, предпочтения алкогольных напитков, длительность мероприятия, а также ваш бюджет и предпочтения в организации праздника .
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