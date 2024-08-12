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Банкет строгого режима: в мордовской колонии заключенные устроили пир

Банкет строгого режима: в мордовской колонии заключенные устроили пир

В седьмой исправительной колонии в Мордовии заключенные устроили «банкет строгого режима» — особо опасные преступники, среди которых содержатся также и иностранные наркодилеры, устроили пир прямо в тюрьме за шикарным праздничным столом.

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