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Кардиолог назвала 6 женских симптомов инфаркта, которые путают с простудой и отравлением

Кардиолог назвала 6 женских симптомов инфаркта, которые путают с простудой и отравлением

Мы привыкли думать, что главный признак сердечного приступа — сильная боль в груди. Однако этот симптом проявляется не всегда, а женский инфаркт часто и вовсе дает о себе знать нетипичными признаками, похожими на ОРВИ или пищевые расстройства.

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