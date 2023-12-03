В Петербурге участок на берегу Шуваловского карьера продают за 135 млн рублей

Предложение появилось на одном из сайтов бесплатных объявлений. В Петербурге участок площадью 1,9 га, расположенный в Приморском районе на берегу Шуваловского карьера, выставили на продажу за 135 миллионов рублей.
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