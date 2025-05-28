Сергей Лавров анонсировал новый раунд российско-украинских переговоров

Россия будет настаивать на отмене дискриминационных законов В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров России и Украины, сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.