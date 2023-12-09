Moneyman: более трети опрошенных россиян хотят чаще брать отпуск в 2024 году

Более трети россиян - 35% - планируют чаще брать отпуск в 2024 году, чем в 2023 году. Менее трети - 27% - не собираются этого делать, следует из опроса онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.
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