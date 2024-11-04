Лавров высказался о позиции Германии по «Северным потокам»

Глава МИД России Сергей Лавров высказался о позиции Германии по разрушению «Северных потоков». Трансляция выступления министра на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» ведется на сайте дипведомства.
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