Медведев отреагировал на арест Дурова пословицей о Родине на латыни

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о своем давнем разговоре с Павлом Дуровым.Отказ основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать со спецслужбами России приведет к серьезным проблемам в любой стране.
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