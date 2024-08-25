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Царьград

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Медведев отреагировал на арест Дурова пословицей о Родине на латыни

Медведев отреагировал на арест Дурова пословицей о Родине на латыни

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о своем давнем разговоре с Павлом Дуровым.Отказ основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать со спецслужбами России приведет к серьезным проблемам в любой стране.

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