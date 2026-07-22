Беременная жена комика-иноагента Поперечного экстренно обратилась в больницу в США

Врачи в США не нашли причину кровотечения у беременной жены Данилы Поперечного*.Беременная Полина Чистякова, жена комика Данилы Поперечного*, попала в американский госпиталь из-за непрекращающегося носового кровотечения.
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