Зарубежные поставщики Intel и TSMC не спешат строить свои предприятия в Аризоне ...

Зарубежные поставщики Intel и TSMC не спешат строить свои предприятия в АризонеПредприятие по обработке кремниевых пластин с целью изготовления чипов не является самодостаточной производственной единицей, ему требуются не только инженерные коммуникации, но и ритмичные поставки расходных материалов и химикатов.
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