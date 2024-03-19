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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Зарубежные поставщики Intel и TSMC не спешат строить свои предприятия в Аризоне ...

Зарубежные поставщики Intel и TSMC не спешат строить свои предприятия в Аризоне ...

Зарубежные поставщики Intel и TSMC не спешат строить свои предприятия в АризонеПредприятие по обработке кремниевых пластин с целью изготовления чипов не является самодостаточной производственной единицей, ему требуются не только инженерные коммуникации, но и ритмичные поставки расходных материалов и химикатов.

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