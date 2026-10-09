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Татар-информ

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ДОСААФ Татарстана проведет Кубок по пулевой стрельбе среди школьников республики

ДОСААФ Татарстана проведет Кубок по пулевой стрельбе среди школьников республики

Кубок по пулевой стрельбе памяти великого Героя Советского Союза Бориса Кузнецова среди школьников проведет Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Татарстана в начале следующего года.

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