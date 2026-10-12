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В Узбекистане девушке случайно доставили ежа вместе с посылкой

В Узбекистане девушке случайно доставили ежа вместе с посылкой

Блогер и преподаватель испанского языка Анаид Алкамян из Узбекистана получила вместе с покупкой ежа. Она рассказала об этом в соцсети Instagram*.

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