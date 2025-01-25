«Глупеют с каждым днем»: актер Пермяков заявил, что женщинам дали слишком много прав

В современном обществе женщинам предоставили слишком много прав. Таким мнением поделился актер Владимир Пермяков, более известный как Леня Голубков из рекламы финансовой пирамиды «МММ», в разговоре с 5-tv.
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