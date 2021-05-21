Дорофеева и Могилевская в странных нарядах вызвали шквал насмешек: "На одном рынке платья покупали"

Певицы Надя Дорофеева и Наталья Могилевская засветились на днях на модном мероприятии. Вместо аплодисментов артистки нарвались на жесткую критику Так, 45-летняя Могилевская и 31-летняя Дорофеева приняли участие на вручении премии "Viva! Awards".