Автобус Краснодар-Донецк обстреляли ВСУ. Пострадали восемь человек

Автобус Краснодар-Донецк обстреляли ВСУ. Пострадали восемь человекНа востоке Донецкой Народной Республики украинские вооружённые формирования нанесли удар по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Краснодар – Донецк.
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