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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Мбаппе 12 (10+2) очков в 11 матчах сезона за клуб и сборную. Форвард «Реала» забил «Роме»

Килиан Мбаппе забил 10-й гол в сезоне.  Нападающий « Реала » поразил ворота «Ромы» в 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:1, первый тайм).

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