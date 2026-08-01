Zero Hedge
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Zero Hedge

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Michigan Waves The White Flag On Child 'Conversion Therapy' Ban

Michigan Waves The White Flag On Child 'Conversion Therapy' Ban

Michigan Waves The White Flag On Child 'Conversion Therapy' Ban Democrat-run Michigan just backed down after threatening therapists who use talk therapy to help children with 'gender dysphoria' accept their biology.

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