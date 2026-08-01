Michigan Waves The White Flag On Child 'Conversion Therapy' Ban Democrat-run Michigan just backed down after threatening therapists who use talk therapy to help children with 'gender dysphoria' accept their biology.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии