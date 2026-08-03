Правительство Дональда Туска делает попытки усмирить антиукраинскую волну, которую поднял президент Кароль Навроцкий, но без консенсуса правоконсерваторов и либералов по украинскому вопросу усмирить это «лихо» не удастся, сообщает европейская редакция ИА Красная Весна.
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