Правительство Дональда Туска делает попытки усмирить антиукраинскую волну, которую поднял президент Кароль Навроцкий, но без консенсуса правоконсерваторов и либералов по украинскому вопросу усмирить это «лихо» не удастся, сообщает европейская редакция ИА Красная Весна.