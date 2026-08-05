Рианна в карнавальном костюме на голое тело зажгла на родном Барбадосе: подборка фото с фестиваля

Певица продемонстрировала аппетитные формы в традиционном карнавальном костюме. фото: ISLA, BBAL10/Legion MediaПевица Рианна никогда не забывает о родном Барбадосе и традиционно посещает карнавал Crop Over, посвященный окончанию сбора сахарного тростника.
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