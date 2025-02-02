Владимир Путин назвал позором отказ от приглашения России в Освенцим

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свое недоумение по поводу приглашения на годовщину освобождения Освенцима тех, кто считает нациста Степана Бандеру своим национальным героем и поддерживает бывших солдат СС, но отсутствие приглашения у Российской ФЕдерации.