Владимир Путин назвал позором отказ от приглашения России в Освенцим

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свое недоумение по поводу приглашения на годовщину освобождения Освенцима тех, кто считает нациста Степана Бандеру своим национальным героем и поддерживает бывших солдат СС, но отсутствие приглашения у Российской ФЕдерации.
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