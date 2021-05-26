Компании с мировым именем доверили России свои разработки, а вы всё поддакиваете байкам о "стране-бензоколонке"

Несекретные материалыПолитикаКомпании с мировым именем доверили России свои разработки, а вы всё поддакиваете байкам о "стране-бензоколонке" На западе Принято считать, что у нас нет никаких научных разработок в области высоких технологий.Вернуться к статье61НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛСЛеонид СтронгинВ России много талантливых ученых и научных достижений. Но это не значит, что государство все делает для развития науки и образования.Ночной кошмарАга, они сами по себе развиваются. А деньгами и ресурсами ты их обесечиваешь...))) Сам то ты что сделал для развития науки и образования?GKGennadiy KozyrevБогатая страна с колоссальными людскими и иными ресурсами суетится на "подхвате" у крупных фирм США, Китая и др. А своя экономика в стагнации. Привожу пример: В период с 2009 по 2019 гг. рост ВВП России составил всего 1%. В то время как в Мире в целом – 2,5%, в Польше – 3,6%, в Китае – 7,8%. Если же брать весь постсоветский период – 30 лет, то российская экономика увеличилась в 1,2 раза. А экономика Мира в целом – в 2,2 раза, Франции – в 1,6 раза, Польши – в 2,9 раза, Китая – в 13,9 раза. Следовательно, последние 30 лет российская экономика находится в состоянии стагнации . https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/rezultaty-ekonomicheskogo-razvitiia-rossii-v-grafikah-i-cifrah-za-30-let-v-sravnenii-s-drugimi-stranami-5fd3df0d33ed420c3f29f6ee Стыдится надо, а не гордиться!Ночной кошмарЕщё один ахеджакнутый... ))) Ну, так стыдись и кайся. А мы гордиться будем.VValА какой государственный долг в перечисленных вами странах, и каков его рост за эти годы по сравнению с Россией? Цифры - обалденные! Эти страны с огромнейшим государственным долгом. А их кооперативный долг вообще зашкаливает!Владимир Безбадченкотут записные патриоты и про госдолги рассказывают и про то и сё... А я на компе из Китая работаю и вентилятор меня обдувает из Китая и авто за окном из Китая... Отечественного только на мусорных полигонах навалом. Полно-те захлёбываться восторгами за НАШЕ! Его нет. Рогозин и то в религию от иудеев впал. Хотя, в одном РФ впереди планеты всей! В абсурдности законотворчества.Комментировать
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