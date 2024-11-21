В США сообщили о планах Израиля аннексировать Западный берег Иордана

Израиль готовится аннексировать Западный берег реки Иордан в ближайшее время, скорее всего, через две недели.
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