Кадр из фильма «Синистер»Британский проект «Наука страха» составил список самым страшных фильмов в истории, изучив сердцебиение зрителей.
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