Бастрыкин хочет вернуть палачей и смертную казнь или почему Достоевский не дожил до Крокус Сити Холла

brigadier21 Snytsarienko

Как сказал мой бывший тесть - "Ворон ворону глаз не выклюет, для того смертную казнь и убирали, что-бы была возможность вовремя откупиться в ходе отсидки, да потом по УДО выйти за хорошее поведение". А он следователем в ОБХСС 10 лет отгорбатил, так-что граждане, никто высшую меру социальной защиты назад не вернёт, даже если бородатые ваххабиты или чубатые хохлы прорвутся в думу и активно интегрируют в думцев много жёстких факторов, мешающих дальнейшему самодовольному образу жизни...