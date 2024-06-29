Avia.pro - СМИ И вот опять наша жизнь развернулась на столько градусов, что циркуль бы сломался.
Бастрыкин хочет вернуть палачей и смертную казнь или почему Достоевский не дожил до Крокус Сити Холла
Комментарии
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brigadier21 Snytsarienko
Как сказал мой бывший тесть - "Ворон ворону глаз не выклюет, для того смертную казнь и убирали, что-бы была возможность вовремя откупиться в ходе отсидки, да потом по УДО выйти за хорошее поведение". А он следователем в ОБХСС 10 лет отгорбатил, так-что граждане, никто высшую меру социальной защиты назад не вернёт, даже если бородатые ваххабиты или чубатые хохлы прорвутся в думу и активно интегрируют в думцев много жёстких факторов, мешающих дальнейшему самодовольному образу жизни...
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2 час.
Александр Третьяк
афтаришка не дебил ,а проплаченное чмо
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1 час.
O
Olga
Автор провокатор и мразь, накропавшая этот пасквиль за деньги...
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7 мин.
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