В Сети появились кадры испытания боевой машины пехоты БМП-2 с боевым модулем «Эпоха»

Кадры испытаний боевой машины пехоты с боевым модулем "Эпоха" появились в Сети. Предполагается, что на видео попала так называемая Б-18, более известная как БМП-2 с установленным модулем "Эпоха".
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