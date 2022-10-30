В Сети появились кадры испытания боевой машины пехоты БМП-2 с боевым модулем «Эпоха»

В Сети появились кадры испытания боевой машины пехоты БМП-2 с боевым модулем «Эпоха»

Кадры испытаний боевой машины пехоты с боевым модулем "Эпоха" появились в Сети. Предполагается, что на видео попала так называемая Б-18, более известная как БМП-2 с установленным модулем "Эпоха".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх