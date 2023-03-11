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Медведев после 15-й победы подряд: «В Индиан-Уэллс, наверное, самый медленный хард в туре. Нужно терпеть – как на грунте»

Даниил Медведев прокомментировал 15-ю победу подряд – во втором круге в Индиан-Уэллс он обыграл Брэндона Накашиму (6:4, 6:3).

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