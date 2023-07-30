Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Безбородов отказался обсуждать игру «Ахмат» – ЦСКА: «Не говорю ничего. Ты что, глухой?»

– Владислав, здравствуйте. – Не говорю ничего. – Но вы не могли бы объяснить, что произошло в моменте, когда дали пробить пенальти еще раз в конце первого тайма? – Ты что, глухой? – отреагировал главный судья игры 2-го тура Мир РПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх