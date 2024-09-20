«На него открыта охота»: адвокат — о том, как Алсу мстит бывшему мужу

Александр Добровинский ответил на обвинения певицы. Певица Алсу с мужем Яном Абрамовым Социальные сетиПару дней назад в прессу попала новость о том, что певица Алсу собирается подать еще один иск о разделе имущества — на этот раз в Лондоне.
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