«На него открыта охота»: адвокат — о том, как Алсу мстит бывшему мужу

Александр Добровинский ответил на обвинения певицы. Певица Алсу с мужем Яном Абрамовым Социальные сетиПару дней назад в прессу попала новость о том, что певица Алсу собирается подать еще один иск о разделе имущества — на этот раз в Лондоне.