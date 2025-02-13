Филат: «В период правления ПДС неправительственные организации стали правительственными»

Бывший премьер-министр Республики Молдова Влад Филат считает, что в период правления ПДС (PAS) неправительственные организации, финансируемые USAID, стали актерами с прямым влиянием на процесс принятия решений в государстве, сообщает Noi.
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