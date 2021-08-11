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«Шахтер» идет дальше в Лиге чемпионов – прямо на «Монако»

«Шахтер» идет дальше в Лиге чемпионов – прямо на «Монако»

Донецкий «Шахтер» после второй победы подряд с одинаковым счетом 2:1 прошел в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов бельгийский «Генк» и поборется за попадание в групповой турнир с соперником немного другого уровня – горняков ждет «Монако».

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