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Российским студентам могут предоставить новый тип жилья

Российским студентам могут предоставить новый тип жилья

Минобрнауки РФ: новый типа жилья могут ввести для студентов и сотрудников вузов Минобрнауки РФ изучает варианты введения нового типа жилья для студентов и сотрудников вузов, передает пресс-служба ведомства.

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