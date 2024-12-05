Российским студентам могут предоставить новый тип жилья

Минобрнауки РФ: новый типа жилья могут ввести для студентов и сотрудников вузов Минобрнауки РФ изучает варианты введения нового типа жилья для студентов и сотрудников вузов, передает пресс-служба ведомства.
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