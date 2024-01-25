Три депутата Госдумы голосовали против лишения нацпредателей имущества и званий

ГМ Георгий Михалев Зачем воздерживаться, если можно сказать да или нет? Я повторяю, их позиция не озвучена, поэтому тут нечего обсуждать.

Кошмар Пора уже все законы принимать поимённо. Тогда и враги, и дураки в Думе видны будут.