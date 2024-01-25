Медвежий угол
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Медвежий угол

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Три депутата Госдумы голосовали против лишения нацпредателей имущества и званий

Три депутата Госдумы голосовали против лишения нацпредателей имущества и званий

Политнавигатор Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект, который предусматривает конфискацию имущества и лишение званий и госнаград за финансирование преступлений против России, фейки об армии и призывы к экстремизму.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Зачем воздерживаться, если можно сказать да или нет? Я повторяю, их позиция не озвучена, поэтому тут нечего обсуждать.
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4 час.
Кошмар
Пора уже все законы принимать поимённо. Тогда и враги, и дураки в Думе видны будут.
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4 час.
ТЕ
Татьяна Евлампьева
Хочется выразить признательность нашим депутатам за скорость реагирования на насущные проблемы дня. Учёт и контроль... Это диктует время.
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4 час.

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