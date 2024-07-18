Спасатель Джетыгенов: купаться можно только в специально оборудованных местах

Безопасно купаться можно только в тех местах, которые специально оборудованы для этой цели. Об этом рассказал руководитель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов, передает Pravda.
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