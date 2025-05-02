БлокнотРУ Бишкек на фоне свежих скандалов и застарелых проблем с учебниками истории заговорил о неких темных силах, способных дестабилизировать Среднюю Азию.
«Русские оккупанты, прекратите дестабилизацию Киргизии»: в Бишкеке недовольны реакцией на аресты в «Русском доме» и банный скандал
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Вадим Кузнецов
Единственный способ, которым Россия может "дестабилизировать" ситуацию в Киргизии, это перестать делать подарки дармоедствующему государству. С которым у России даже общей границы нет.
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14 час.
РР
Русский Россиянин
Давайте сразу Кремль им освободим, вместо президента Путина Киргиза поставим, толерантность так по полной надо делать уступки, почему нет, они уже по России разгуливают в полный рост, не пускают жителей России в заведения своей страны. Они там хотят и согласны ещё 10 милионов к нам пустить, руководители наши с деменцией, а почему им права и дальше не качать. Они избивают, убивают граждан России собираясь в стаи, а мы что ?! А президент наш указ о запрете въезда так и не принял, видимо благоразумие так и не наступит, готов потерять свою власть в стране. Во девки пляшут.. опять в новостях нам рассказывает, как всё должно быть, смириться, они нам оказывается соотечественники, уже вон провоцируют людей, а потом избивают и пол года полиция бездействует. Анархия продолжается
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11 час.
Андрей Павлов
"учебники других вроде бы формально дружественных России стран Средней Азии, выдержаны в антироссийском ключе." А почему? А потому, что Запад там РАБОТАЛ 35 лет, а мы только ништяки туда кидали. Ништяками те пользовались к своему удовольствию, сбрасывали к нам свои отбросы с приплодом, обученному по этим учебникам, ведь здорово! Так эти твари еще учат нас, как надо к ихним отбросам относиться. Ноты, блин, выставляют. А наш МИД покорно все принимает. МИД с российским подбрюшьем лопухнулся здорово, и нам это сейчас выходит боком. Ах, какие мы молодцы! Всему Западу условия ставим! А то, что подбрюшье под руководством того же Запада, начинает нам указывать, как нам жить, не замечаем. Противно.
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9 час.
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