«Русские оккупанты, прекратите дестабилизацию Киргизии»: в Бишкеке недовольны реакцией на аресты в «Русском доме» и банный скандал

РР

Русский Россиянин

Давайте сразу Кремль им освободим, вместо президента Путина Киргиза поставим, толерантность так по полной надо делать уступки, почему нет, они уже по России разгуливают в полный рост, не пускают жителей России в заведения своей страны. Они там хотят и согласны ещё 10 милионов к нам пустить, руководители наши с деменцией, а почему им права и дальше не качать. Они избивают, убивают граждан России собираясь в стаи, а мы что ?! А президент наш указ о запрете въезда так и не принял, видимо благоразумие так и не наступит, готов потерять свою власть в стране. Во девки пляшут.. опять в новостях нам рассказывает, как всё должно быть, смириться, они нам оказывается соотечественники, уже вон провоцируют людей, а потом избивают и пол года полиция бездействует. Анархия продолжается