Во Франции оценили игру Сафонова против «Лилля»: «Отразил множество опасных ударов»

Французское спортивное издание Foot Mercato оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче против «Лилля» (2:2) во 2-м туре французской Лиги 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Роднина — о проща...
- Роднина о памятни...
- Ненавидел СССР, с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым