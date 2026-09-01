Чарльз Спенсер почтил память принцессы Дианы в 29-ю годовщину её смерти

Чарльз Спенсер, 9-й граф Спенсер, почтил память своей сестры, принцессы Дианы, в 29-ю годовщину её смерти.
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