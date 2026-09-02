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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вольтемаде сравнил себя с Ибрагимовичем и Хавертцем: «Нечасто можно увидеть высокого парня, который играет как я. Мои лучшие качества – техника и понимание игры, считаю себя умным футболистом»

Ник Вольтемаде сравнил себя со Златаном Ибрагимовичем после перехода в « Ювентус ». «Думаю, нечасто можно увидеть высокого парня, который играет так, как я.

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