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Футбол: Игроки «Краснодара» и «Сочи» сыграют за «молодежку» России

Футбол: Игроки «Краснодара» и «Сочи» сыграют за «молодежку» России

Рулевой нашей сборной Иван Шабаров пригласил в команду 5 игроков «Краснодара»: голкипера Даниила Голикова, полузащитников Руслана Чобанова, Дмитрия Кучугуру и Кирилла Богданца, а также нападающего Александра Кокшарова, оформившего недавно голевой дубль в ворота московского «Спартака» в Кубке России.

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