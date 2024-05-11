Экзодерил – защита от грибка кожи и для ногтя

Заболевание ногтя и кожи грибкового типа сегодня настоящий бич современных модниц. Причина в огромном количестве антимикробных средств, которые убивают микроорганизмы, но совершенно не обращают внимание на грибковые культуры.
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