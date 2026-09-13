Прогноз погоды в Крыму на 13 сентября ☁️ В Симферополе +27 и малооблачно В Севастополе +25 и облачно с прояснениями В Евпатории +25 и облачно с прояснениями В Черноморском +24 и пасмурно В Джанкое +28 и облачно с прояснениями В Ялте +26 и малооблачно В Алуште +26 и малооблачно В Керчи +27 и малооблачно В Армянске +27 и пасмурно В Красноперекопске +26 и пасмурно В Бахчисарае +27 и малооблачно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +25 и ясно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.