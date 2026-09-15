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Царьград

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На закрытии посольства в Боне прошла заминка со снятием русского флага

На закрытии посольства в Боне прошла заминка со снятием русского флага

Русский триколор «отказался» спускаться на закрытии генконсульства в Бонне.Официальная церемония закрытия генерального консульства России в немецком городе Бонн завершилась неожиданным символическим инцидентом.

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