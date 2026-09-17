Жданова: Россия не согласится на новые передышки для ВСУ

Россия намерена добиваться устойчивого мира на Украине и не согласна на новые паузы, которые могут быть использованы ВСУ для восстановления своих возможностей.
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