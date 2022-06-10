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Никита Нагорный: «Проиграть олимпийскому чемпиону в беге – мне кажется, честь. Возможно, смогу подготовиться и выполнить мастера спорта»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал свое выступление в забеге на 100 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

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