В Якутске проведена встреча с журналистами по вопросам профилактики мошенничества

В рамках профилактической работы сотрудники пресс-служб МВД по Республике Саха (Якутия) и МУ МВД России «Якутское» провели рабочую встречу с журналистами, направленную на повышение уровня осведомленности граждан о различных схемах мошенничества.
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