Бойца MMA задержали после побега от обвинений в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге

Полиция задержала 24-летнего бойца MMA по имени Сураж в Екатеринбурге. Его обвиняют в изнасиловании школьницы в машине, сообщает E1.
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