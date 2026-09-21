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SPLETNIK

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Дочь клипмейкера Павла Худякова Тоня отметила 20-летие в Японии

Дочь клипмейкера Павла Худякова Тоня отметила 20-летие в Японии

Дочь известного российского клипмейкера Павла Худякова Тоня показала, как отметила 20-летие. Девушка встретила день рождения в Токио, опубликовав в соцсетях фото заполненной цветами и воздушными шарами комнаты.

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