Жительница села Емецк перечислила мошенникам миллион рублей

Аферисты использовали необычный способ — написали ей от имени начальника, используя анонимный мессенджерВ полицию обратился сын потерпевшей - житель Калининградской области, сообщив о том, что его мать, проживающая в селе Емецк, стала жертвой телефонных мошенников.