Жительница села Емецк перечислила мошенникам миллион рублей

Аферисты использовали необычный способ — написали ей от имени начальника, используя анонимный мессенджерВ полицию обратился сын потерпевшей - житель Калининградской области, сообщив о том, что его мать, проживающая в селе Емецк, стала жертвой телефонных мошенников.
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