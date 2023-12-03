5 новых китайских седанов по цене LADA Vesta Sportline

Новая LADA Vesta Sportline c «дерзким» обвесом, спортивными подвесками, выхлопом и тормозами, уникальными элементами декора, а также бодрым 118-сильным движком вкупе с пятискоростной «механикой» обойдется минимум в 2 176 000 рублей.
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