Штурмовик Газиев: бойцы ВС России нашли тела чернокожих военных в Богдановке

Во время освобождения Богдановки в ДНР российские бойцы нашли тела двух темнокожих военных. Об этом сообщил штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев в беседе с РИА «Новости».
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