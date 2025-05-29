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Штурмовик Газиев: бойцы ВС России нашли тела чернокожих военных в Богдановке

Штурмовик Газиев: бойцы ВС России нашли тела чернокожих военных в Богдановке

Во время освобождения Богдановки в ДНР российские бойцы нашли тела двух темнокожих военных. Об этом сообщил штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев в беседе с РИА «Новости».

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